مع موجة الحر.. احمى طفلك من الجفاف بهذه الفواكه

فاطمة ياسر

فى ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس الشديدة، بسبب موجة الحر، يتعرض نسبة كبيرة من الأطفال للإصابة بالجفاف، لذا يقدم "اليوم السابع" أبرز وأهم الفواكه التى تحمى الأطفال من الإصابة بالجفاف، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

- البطيخ:

يحتوى على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والألياف، لذا فهو من الفواكه المهمة التى تساعد على ترطيب الجسم وإبعاده عن الإصابة بالجفاف بسبب إمداده للسوائل التي يحتاجها الجسم، كما أن احتواءه على نسبة من السكريات الطبيعية فهذا يجعله خيرا رائعا للأطفال لإمداده بالطاقة والحيوية والنشاط، وأيضا يساهم بشكل كبير في تحسن حركة الأمعاء لدي الأطفال، ويقلل من فرص الإصابة بالغازات والإمساك، كما أنه يعمل علي تقوية جهازهم المناعي بسبب احتوائه علي فيتامين أ.

- التفاح:

يحتوى على نسبة عالية من الألياف، وأيضا مضادات الأكسدة وفيتامين ب، والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور، لذا فتناولك له يعد خيرا غذائيا رائعا بسبب إمداد جسم الطفل بما يحتاجه من عناصر غذائية مهمة، وأيضا يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.