مستشفى الهرم التخصصى تجرى جراحة عاجلة لحالة قسطرة مخية

كتب وليد عبد السلام

نجح قسم المخ والأعصاب والقسطرة المخية ب مستشفى الهرم التخصصى بعمل قسطرة مخية لإنقاذ حياة سيدة تعانى من تمدد شريانى ناذف من المخ عن طريق تقنية القسطرة المخية متناهية الصغر، وذلك لأول مرة عن طريق دخول قسطرة لغلق تمدد شريانى عبر شرايين المخ.

وقال الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفي تعمل باستمرار علي تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما فى تقديم ما هو أفضل.

أضاف مدير عام المستشفي، أن تلك الخدمات في إطار توجيه الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في العمل علي التوسع في تقديم كافة الخدمات الطبية المختلفة والمهمة التي تعمل علي إنقاذ حياة مريض.

فيما أكد الدكتور علاء حمدي مدير الخدمات الطبية بالمستشفي، أن المستشفي تعمل علي توفير كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفي، مضيفا، أن المستشفي تعمل علي إدخال كل الخدمات الطبية وتوفيرها بالمستشفي لخدمة كافة المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد خالد استشارى المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم، أن الحالة تعتبر من الحالات الصعبة وتصنف مثل هذه الحالات على مستوى العالم بحالات عالية الخطورة ونسبة الوفاة عالية وقد تم عمل الغلق بنجاح عن طريق شرايين اليد والتى من النادر عملها على مستوى العالم، موضحًا أن الحالة خرجت وتحسنت، وتم وضعها بالقسم في المستشفي وحالتها مستقرة، وشمل الفريق الطبي.

وأضاف الدكتور أحمد السيد، أن الحالة حضرت إلى المستشفى تعانى من صداع شديد واضطراب بدرجة الوعى وبعد عمل الأشعة المقطعية تبين وجود نزيف فى المخ ونزيف تحت الأم العنكبوتية، لافتا إلي أنه تم عمل قسطرة تشخيصية تبين وجود تمدد شريانى ناذف ويحتاج إلى غلق.