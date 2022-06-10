مدينة القرنة بالأقصر تزيل أبنية مخالفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور أحمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة، حملة لإزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية، وكذا البناء المخالف بدون ترخيص بدائرة المركز والمدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.



ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن إزالة 5 منازل وحوش مبني بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت وفك شدة خشبية، وإيقاف أعمال البناء بإجمالي مسطح 670 متر تقريبا بقري الضبعية والبعيرات والاقالتة، حيث شارك في الحملة كلا من حجازي النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس مركز ومدينة القرنة، ورؤساء قري الضبعية والاقالتة والبعيرات، وذلك بالتنسيق مع مسئولي المتابعة الميدانية والادارة الهندسية ومعدات الحملة الميكانيكية وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل مزارع لم يورد محصول القمح خلال الموسم الحالى، أو قام بتوريد القمح بأقل من الكمية الواجب توريدها، موضحا أنه تم ضبط 2 طن و160 كيلو قمح فى محل مستلزمات زراعية بمدينة القرنة.





مدينة القرنة تزيل بناء 5 منازل وحوش مبنى بالطوب الأبيض



مدينة القرنة تزيل بناء 5 منازل وحوش مبنى بالطوب الأبيض



مدينة القرنة تزيل بناء 5 منازل وحوش مبنى بالطوب الأبيض