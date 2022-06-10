اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 01:00 ص
أكرم القصاص
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مباحثات كويتية صينية لتعزيز التعاون المشترك

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:00 ص
مباحثات كويتية صينية لتعزيز التعاون المشترك الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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عقدت اليوم الخميس جلسة مباحثات كويتية صينية ضمن أعمال الجولة الثانية لآلية التعاون الثنائي بين وزارتي خارجية دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في مقر وزارة الخارجية الكويتية.


وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الجانبين بحثا آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.


وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع، مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير وليد الخبيزي فيما ترأس الجانب الصيني مدير عام ادارة غرب آسيا وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الصينية السفير وانغ دي.


الكويت

الصين

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جمهورية الصين الشعبية

وليد الخبيزي



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