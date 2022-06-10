اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 08:28 ص
أكرم القصاص
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لجنة التحقيق الأمريكية: المؤامرة وراء الهجوم على الكابيتول لم تنته بعد

الجمعة، 10 يونيو 2022 08:00 ص
لجنة التحقيق الأمريكية: المؤامرة وراء الهجوم على الكابيتول لم تنته بعد اقتحام الكابيتول
وكالات

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صرح رئيس لجنة تحقيق النيابية الخاصة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، بأن "المؤامرة" التي كانت وراء الهجوم تشكل "تهديدا مستمرا للديمقراطية" ولم تنته حتى الآن.

وقال العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بيني تومسون، الذي يترأس لجنة التحقيق، إن "الديمقراطية لا تزال في خطر".

وأضاف أن "المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنته بعد. هناك متعطشون للسلطة في هذا البلد... يفتقرون إلى الحب والاحترام لما يجعل من أمريكا عظيمة".

وجاء ذلك في تعليقات معدة سلفا صدرت يوم الخميس، قبيل أول مجموعة من جلسات الاستماع الصيفية في قضية هجوم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في يناير 2021.

يذكر أن اقتحام مبنى الكابيتول أسفر عن سقوط عدة قتلى، وجرى في اليوم الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه أعضاء الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي رفض ترامب الاعتراف بهزيمته فيها.

 


الكابيتول

الكونجرس

اقتحام الكونجرس

الحزب الجمهورى

الحزب الديمقراطى

ترامب



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