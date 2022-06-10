اليوم السابع
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قيود جديدة من فيس بوك ضد بائعى الأسلحة.. واشنطن بوست تكشف التفاصيل

الجمعة، 10 يونيو 2022 08:39 م
قيود جديدة من فيس بوك ضد بائعى الأسلحة.. واشنطن بوست تكشف التفاصيل سلاح ـ أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن فيس بوك أنه سيعطي فرصة للمشترين والبائعين على المنصة بانتهاك قواعده المتعلقة بشراء ‏الأسلحة والترويج لها على منصته بحد اقصى 10 مرات قبل حظرهم، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.‏
 
وقالت واشنطن بوست، إن سياسات فيس بوك تتضمن نظام مشابه لبائعي الأسلحة والمشترين الذين ‏يدعون إلى العنف أو يدعمون منظمات تدعو للعنف قبل أن يفقدوا الوصول إلى فيس بوك مكون من 5 ‏فرص فقط.‏
 
ويأتى ذلك فى وقت تتوالي فيه الضغوط علي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس، لتعديل قوانين حيازة السلاح فى الولايات المتحدة، بعد توالي حوادث العنف الداخلي وسقوط المئات من القتلي والمصابين خلال عمليات إطلاق نار فى الأسابيع القليلة الماضية.
 
ووفقا للتقرير حظر فيس بوك البيع الخاص للأسلحة النارية على موقعه منذ أكثر من ‏خمس سنوات، لكنه لم يشرح علنًا بالتفصيل كيف تقوم الشركة بتطبيق الحظر.‏
 
وقال المتحدث باسم المنصة ، آندي ستون ، للصحيفة إن الشركة تزيل المنشورات التي تنتهك سياستها ‏وتطبق عواقب وخيمة بشكل متزايد على المخالفين المتكررين ، حتى تعليق الحساب بشكل دائم.‏
 
وقال ستون: "إذا حددنا أي انتهاكات خطيرة يمكن أن تسبب ضررًا حقيقيًا ، فلن نتردد في الاتصال بجهات ‏إنفاذ القانون".‏
 
وأضاف أن المخالفين في الغالب ليسوا على دراية بسياسات فيسبوك ولا ينتهكونها مرة أخرى بمجرد ‏إخبارهم بذلك.‏
 
نظام فيس بوك لفرض الحظر محاط بالسرية، لكن ستون نشر أن الإرشادات متاحة على الإنترنت وكتب ‏أن العقوبات تصبح أكثر صرامة على الانتهاكات المتكررة ومعظم الانتهاكات غير مقصودة.‏
 
جاءت الأخبار  وسط مناقشات متجددة حول العنف المسلح بعد سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعية ‏الأخيرة، حيث شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 246 عملية إطلاق نار جماعي في عام 2022 - ‏أكثر بكثير مما كانت عليه أيام حتى الآن في العام الماضي، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.‏

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اطلاق نار

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