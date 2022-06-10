عمدة ميكولايف: أجرينا عملية تبادل أسرى مع موسكو 5 أوكرانيين مقابل 4 روس

محمد عبد العظيم

أعلن عمدة ميكولايف الأوكرانية، أن بلاده أجرت عملية تبادل 5 أسرى أوكرانيين مقابل 4 روس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني قد أكد اليوم فى تصريحات له إن "الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا سيكون له أصداء على منطقة البحر الأبيض المتوسط.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت أربعة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز "توشكا-يو" في جمهورية لوجانسيك الشعبية، وأيضا ثلاث قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "أورجان" فى مدينة خاركوف.

وأضاف كوناشينكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أيضا خمس طائرات أوكرانية بدون طيار في منطقة خاركوف ومنطقة خيرسون ونيفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبوباسنايا في جمهورية لوجانسيك الشعبية".

وأوضح أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضا طائرة هجومية من طراز "سو-25" وطائرة مقاتلة من طراز "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.