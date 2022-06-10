اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 08:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة ميكولايف: أجرينا عملية تبادل أسرى مع موسكو 5 أوكرانيين مقابل 4 روس

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:26 م
عمدة ميكولايف: أجرينا عملية تبادل أسرى مع موسكو 5 أوكرانيين مقابل 4 روس الحرب بين روسيا وأوكرانيا
محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن عمدة ميكولايف الأوكرانية، أن بلاده أجرت عملية تبادل 5 أسرى أوكرانيين مقابل 4 روس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 
 
وكان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني قد أكد اليوم فى تصريحات له إن "الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا سيكون له أصداء على منطقة البحر الأبيض المتوسط.
 
فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت أربعة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز "توشكا-يو" في جمهورية لوجانسيك الشعبية، وأيضا ثلاث قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "أورجان" فى مدينة خاركوف.
 
وأضاف كوناشينكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أيضا خمس طائرات أوكرانية بدون طيار في منطقة خاركوف ومنطقة خيرسون ونيفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبوباسنايا في جمهورية لوجانسيك الشعبية".
 
وأوضح أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضا طائرة هجومية من طراز "سو-25" وطائرة مقاتلة من طراز "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اوكرانيا

روسيا

اخبار روسيا

روسيا واوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

حرب روسيا واوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

إسبانيا بين فكى خلاف الجزائر وحرب أوكرانيا.. تتلقى ضربة جديدة حول الغاز.. تداعيات اقتصادية بعد تعليق الجزائر معاهدة صداقة عمرها 20 عاما.. أبرزها خسائر تجارية 7 مليارات يورو وارتفاع أسعار الغاز

الجمعة، 10 يونيو 2022 06:00 م

زيلينسكي يعرب عن امتنانه لبريطانيا وحكومتها على مساعدة أوكرانيا

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:07 م

وزير الدفاع الإيطالى: هجوم روسيا على أوكرانيا له أصداء بمنطقة المتوسط

الجمعة، 10 يونيو 2022 04:25 م

مساعد زيلينسكى: أوكرانيا تخسر ما يصل إلى 200 جندى يوميا

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:06 م

باختصار.. أهم الاخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة قبرص.. مقتل 31 ألفا و900 جندى روسى فى اوكرانيا منذ بداية الحرب.. الكرملين: عزل روسيا عن العالم "مستحيل"

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:00 م

أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال لـ754 قتيلا ومصابا

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:49 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة