عائلة موهوبة.. الأب قارئ قرآن بصوت ذهبى والابن يصدح فى الإنشاد بقنا.. لايف

قنا: صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع محمود عمران، قارئ قرآن كريم بقرية كوم الضبع جنوب محافظة قنا.

قال محمود عمران، إنه تخرج من معهد القراءات وذلك بعد حفظة القرآن الكريم على يد عدد من المشايخ وأحب قراءة القرآن الكريم منذ عام 1984.

وأوضح عمران، أنه يقرأ القرآن بصوته ولا يقلد أحدا من كبار القراء، كما أنه يشارك في العديد من الاحتفالات داخل مركزه وفي الخارج، ويقرأ القرآن في مراسم العزاء، وهو عضو بنقابة القرآن الكريم.

وأشار مصطفى محمود، طالب كلية الهندسة ونجل القارئ، إلى أنه أحب الإنشاد بعد رؤية والده ينشد أيضا منذ سنوات، ورغم دراسته فإنه يحافظ على حفظ الأناشيد والإنشاد.