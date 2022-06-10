اليوم السابع
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ضبط سائق توك توك غير مرخص صدم مواطن في الدقهلية

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:48 م
ضبط سائق توك توك غير مرخص صدم مواطن في الدقهلية توك توك،- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت اجهزة الامن لداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً خبر تحت عنوان (كان هيدوس رجل الشرطة.. مشاهد صادمة لبلطجى يهرب بتوك توك من كمين بالدقهلية).  
 
بالفحص تبين أنه حال تواجد أحد رجال الشرطة بإحدى الإرتكازات الأمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية، شاهد مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية اصطدمت بأحد الأشخاص حال سيره مترجلاً، مما أدى إلى حدوث إصابته وأثناء محاولته ضبطه "فر هارباً".
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المشار إليها وقائدها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة المشار إليها، وأنه فر هارباً خشية ضبطه لكون مركبة "التوك توك غير مرخصة"، وبسؤال المصاب أيد ذات المضمون وإتهمه بإحداث إصابته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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