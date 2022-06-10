اليوم السابع
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ضبط راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية داخل أرغفة من الخبز

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:52 ص
ضبط راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية داخل أرغفة من الخبز ضبط راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية داخل ارغفة من الخبز
كتب أحمد مصطفى

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية من الأدوية داخل ارغفة من الخبز،  أثناء إنهاء الإجراءات علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت.
 
قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب بدقة نظرا لترددة الدائم خلال فترات قصيرة، ولم يسفر التفتيش عن وجود ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، إلا أنه تلاحظ لمأمورة الجمرك وجود كمية كبيرة من الأكياس بداخلها أرغفة من الخبز داخل حقائب الراكب فقامت بفتح الأكياس والأرغفة من الداخل فوجدت 113 عبوة دوائية كرتونية بداخل كل واحدة شريط من دواء colchicine الخاص بعلاج حمي البحر المتوسط المعتاد تهريبة بكثرة في الفترة الأخيرة، أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
 
 
 
ضبط راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية داخل ارغفة من الخبز
ضبط راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية داخل ارغفة من الخبز

المضبوطات
المضبوطات

ضبط راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية
ضبط راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية

ضبط راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية داخل الارغفة
ضبط راكب حاول تهريب كمية من الشرائط الدوائية داخل الارغفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مضبوطات
مضبوطات

 


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