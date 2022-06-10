اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر فى حدائق القبة بسبب خلافات الجيرة

الجمعة، 10 يونيو 2022 08:37 م
ضبط المتهمين بالتشاجر فى حدائق القبة بسبب خلافات الجيرة مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.
 
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة من (أحد الأشخاص "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة القسم)، بقيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)  بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهم البعض.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المشكو فى حقهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المشكو فى حقه الثانى.

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