اليوم السابع
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شخص فى دعوى نشوز: "زوجتى بخيلة تدخر راتبها وتستولى على دخلى الشهرى"

الجمعة، 10 يونيو 2022 06:00 ص
شخص فى دعوى نشوز: "زوجتى بخيلة تدخر راتبها وتستولى على دخلى الشهرى" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها، لإثبات عنفها ضده، ليؤكد: "زوجتي منذ زواجنا الذي دام 3 سنوات تستولي علي دخلي الشهري، وتدخر راتبها البالغ 16 ألف جنيه بالبنك، وتتركني أستدين حتي أنفق علي متطلباتي، وعندما اعترض تسبني بأبشع الألفاظ، وتلاحقني بالدعاوي القضائية والاتهامات الكيدية لإلحاق الأذي والضرر بي".
 
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تحرمني من أموالي وتستولي عليها بالقوة، مستغلة طيبتي، وعندما أشكو تلاحقني بالاتهامات الكيدية، وتسبني بأبشع الألفاظ وتهدد بالتخلص مني".
 
وتابع الزوج: "عشت في جحيم طوال سنوات زواجنا الثلاثة، مما دفعني كلب الطلاق بشكل ودي، إلا أنها ثارت وكادت أن تقتلني وتسببت لي بضرر بالغ وإصابات خطيرة، لأعاني بسبب طوال شهور بسبب الإصابات، مما دفعني لتحرير بلاغات ضدها، بعد رفضها كافة الحلول الودية".
 
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

محكمة الأسرة

دعوي نشوز

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