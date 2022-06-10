سقوط "بصلة" وبحوزته 86 لفافة لمخدر الهيروين قبل ترويجها بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، للإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين".

وعقب استصدار إذن من النيابة وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقليوبية، من ضبط "ك ع ح"، 21 سنة، عاطل، وشهرته "بصلة"، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته "86 لفافة لمخدر الهيروين، وأسطوانة هيروين، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.