ختام فعاليات الدورة الـ13 لمطبقى المبيدات المعتمدين بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد- فريق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن ختام الدورة الثالثة عشر لمطبقي المبيدات المعتمدين المنعقدة بمحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، بحضور الدكتور مجد المرسي عوض وكيل أول وزارة الزراعة بالوادى الجديد، والدكتور صلاح محمود جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والدكتور منتصر فوزي عبد المنعم أستاذ أمراض النبات والمهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، وبحضور عدد من المتدربين.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن أهم الجوانب التى جرت مناقشتها في الدورة المكافحة المتكاملة للأفات والبطاقة الاستدالالية وأنواع البشابير واللبس الواقي والمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء والتدريب العملي للبس الواقي والإسعافات الأولية.



وأضاف المرسي، أن دورات مطبقي المبيدات استهدفت عددا من شباب الخريجين لتدريبهم على كيفية الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية وكيفية التعامل مع الإصابات وتحديد أنواع المبيدات وتطبيق استراطات الرش المعتمدة، وذلك حتى يتسنى لهم نقل تلك الخبرات المكتسبة من خلال الدورات التدريبية وتطبيقها فعليا على أرض الواقع، وذلك بعد اعتمادهم رسميا من خلال تلك الدورات وتسليمهم شهادات بذلك.