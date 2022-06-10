خبراء الصحة: مخاوف من توطن جدرى القرود بأمريكا بعد تزايد أعداد الإصابة

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن حصيلة الولايات المتحدة لإصابات جدرى القرود تصل إلى 40 إصابة بالفيروس النادر، وقد أثيرت مخاوف بشأن المخزونات الوطنية من الأدوية لمكافحة جدرى القرود، حيث يرفض المسئولون الفيدراليون الكشف عن أرقام المخزون من اللقاحات والأدوية.



مخاوف من توطن جدري القرود فى امريكا

وقالت الصحيفة، رفض البيت الأبيض الكشف عن حجم المخزون الوطني من لقاحات وعلاجات جدرى القرود، وفقًا لأحدث التقارير، لا تتمتع البلاد إلا بإمكانية الوصول المباشر إلى اللقاحات الكافية لـ8.5 مليون شخص، وسجلت أمريكا رسميا 40 حالة إصابة بالفيروس فى 15 ولاية ومنطقة كولومبيا.

ويحذر أحد الخبراء من استمرار انتشار فيروس جدرى القرود النادر فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد أن تم اكتشاف 40 حالة فى 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا، وأثار البعض مخاوف بشأن المخزون الوطنى من الأدوية للتعامل مع العدوى.

بينما يقول المسئولون فى البيت الأبيض إن البلاد لديها وصول كاف إلى اللقاحات والأدوية للتعامل مع الطفرة القادمة، ولم يتم الكشف عن الأرقام الرسمية، مما يجعل من الصعب على الأمريكيين قياس مدى سهولة الوصول إلى الموارد حال تفشي المرض على نطاق واسع.

وسجلت أمريكا 40 حالة لفيروس جدرى القرود حتى الآن، لكن الخبراء يحذرون من أن نقص المراقبة والاختبار يعني أن الرقم الحقيقي أعلى بنحو 9 أضعاف، يخشى البعض أيضًا أن يصبح الفيروس مستوطنًا في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا - كما هو الحال في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا.

وقالت الصحيفة إنه لم يتم تسجيل أى وفيات حتى الآن كجزء من الفاشية العالمية الحالية لجدرى القردة بما فى ذلك 1200 حالة فى 29 دولة لا يتوطن فيها الفيروس.

وقالت الصحيفة يعتبر لقاح جينيوس Jynneos أفضل خيار متاح لمحاربة فيروس جدري القرود، إنه اللقاح الوحيد الذى وافقت عليه هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) لمحاربة جدرى القرود، موضحة، أن اللقاح تمت الموافقة في الأصل لمكافحة الجدري، وهو مرض تم استئصاله الآن وينحدر من نفس عائلة الفيروسات مثل جدري القرود.

وفي الأسبوع الماضي، في إحاطة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، رفض المسئولون الكشف عن عدد اللقاحات المتاحة، تشير التقارير إلى أن الحكومة الفيدرالية إما لديها أو تخطط لتلقي 72000 جرعة مجمعة، ويعتبر لقاح جينيوس Jynneos هو لقاح من جرعتين، مما يجعل المخصصات كافية لتحصين 36000 أمريكي.

وأضافت الصحيفة أن الشركة المصنعة لديها أيضًا مليون جرعة بالفعل على سطح السفينة للولايات المتحدة، ويمكن أن تلبي العرض لـ 16 مليون جرعة أخرى، قد لا يكون هذا كافيًا، على الرغم من أن ذلك سيكون كافياً فقط لـ 8.5 مليون من أكثر من 330 مليون أمريكي.

وأخيرًا أصدرت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) ، الخبراء البارزون في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في اللقاحات، توصيات لتحديد أولويات العاملين في المختبرات الذين يبحثون فيروسات أورثوبوكس "الجدري"، والأشخاص الذين يعملون في بيئات الاختبار المعملي، وموظفي الرعاية الصحية الذين يعالجون المرضى المصابين.

وقالت الصحيفة إن هناك لقاح آخر وهو "أكما 2000 ACAM2000"، وهو لقاح قديم تم تصميمه للوقاية من الجدري - تمامًا مثل جينيوس JYNNEOS وهو فعال فقط بعد التعرض للفيروس، يقال إن الولايات المتحدة تؤمن مخزون من أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات، وهو رقم ربما تغير أيضًا وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وقالت الصحيفة إنه بعد الإصابة، لا توجد مضادات فيروسات محددة مصممة لجدري القرود، حيث يعمل الأطباء بدلاً من ذلك مع الأدوية المصممة للجدري، ومع ذلك، رفضت الحكومة الفيدرالية الكشف عن مقدار مخزونها من أدوية الجدري، في حين أن الأمريكيين قد لا يرون هذه الحاجة الملحة حتى الآن، مع إصابة أكثر من واحد من كل مليون ساكن حتى الآن، يحذر أحد الخبراء من أن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر من المراقبة التي تواكبها.