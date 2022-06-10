حكاية أشهر مساجد السويس.. "الغريب" أصله مغربى واستشهد لحماية الحجاج.. فيديو

السويس - فريق المحافظات

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من مسجد الغريب أحد أشهر مساجد محافظة السويس رصد فيه تاريخ المسجد وحكاية سيدي عبد الله الغريب.



وبني المسجد على ضريح "الغريب" وهو المغربي أبويوسف بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عماد، وكان قائداً عسكرياً عرف بالتقوى والزهد، وذاع صيته في سنة 926 ميلادية، عندما اعترض القرامطة حجاج بيت الله الحرام أثناء سيرهم في طريق الحج المار في القلزم "السويس".





وكلف مؤسس الدولة الفاطمية القائد "الغريب" بمحاربة القرامطة وقاد جيشاً وصل إلى القلزم عام 936 ميلادية، واستشهد الغريب فى هذه المعركة ليلة الجمعة 17 من ذى القعدة عام 320 هجرية.



وأقام أبناء المدينة ضريحًا له وأطلقوا عليه "الغريب عبد الله" باعتباره غريبًا عن المدينة وعبد الله لأن كلهم عبيد الله.



وأصبح مسجد وضريح عبد الله الغريب مزاراً لجميع القادمين للمحافظة وملجأ لأبناء السويس.









