اليوم السابع
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حريق يلتهم محل قماش بكفر الشيخ والدفاع المدنى يمنع امتداده للمنازل المجاورة

الجمعة، 10 يونيو 2022 06:09 م
حريق يلتهم محل قماش بكفر الشيخ والدفاع المدنى يمنع امتداده للمنازل المجاورة جانب من الحريق
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شب حريق بمحل قماش بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، ما أدى لالتهام محتويات المحل، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، لمحاولة إخماده حتى لا يمتد للمنازل والمحال المجاورة.

 

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بنشوب حريق بمحل قماش بمدينة الرياض، وهرعت سيارات الدفاع المدني وقوة من الشرطة لموقع الحريق، وجرى إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل والمحال المجاورة، وقد التهمت النيران محتويات المحل، ولم يتبين سبب الحريق.

 

جانب من التهام الحريق لمحل
جانب من التهام الحريق لمحل

 

حريق يلتهم محل بالرياض
حريق يلتهم محل بالرياض

 

حريق يلتهم محل قماش بمدينة الرياض بكفر الشيخ
حريق يلتهم محل قماش بمدينة الرياض بكفر الشيخ

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