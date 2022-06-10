حجز صيدلى لعرضه أدوية مجهولة المصدر فى القاهرة

قررت نيابة حلوان، حجز مدير صيدلية 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة حيازة وبيع أدوية مجهولة المصدر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

نجحت الداخلية في ضبط المسئول عن صيدلية بالقاهرة لحيازته أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وذلك لحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر والمهربة جمركياً والمحظور تداولها , وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون ، كما عُثر بداخل الصيدلية المشار إليها على (كمية من الأقراص لعقاقير مخدرة وممنوع تداولها ومهربة جمركياً وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.