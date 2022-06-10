جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 5 سبائك فضية داخل أتوبيس بوزن 8.7 كيلو جرام

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى ب منفذ أرقين ، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الفضية ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصلحة الجمارك، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه بناءً على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي، مفادها اعتزام الراكب ا . ع . ا 35 سنة سوداني الجنسية تهريب عدد من سبائك الفضه، وبتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، حيث تبين وجود 5 سبائك بأشكال وأحجام مختلفه يشتبه أن تكون من معدن الفضة مخبأه داخل الأتوبيس بوزن إجمالى 8 كيلو و700 جرام.

قرر أحمد مصطفي عثمان مدير الإدارة العامة الجمارك أسوان والمنافذ الجمركيه، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2022 وحرره محمود سليمان وقام بتحريز المضبوطات علي محمد وأحمد خيري، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.