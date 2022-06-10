تخصيص أراض لإقامة مشروعات عمرانية فى محافظات الصعيد.. تفاصيل

كتب أحمد حسن

قرر اللواء ناصر فــوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تخصيص عدد من الأراضى لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات صعيد مصر، حيث تم تخصيص 5382 م2 لإستخدامها في إقـامة عدة مشروعات تنموية ( مجزر/معهد خطوط/مدرسة/وحدة بيطرية) فى اكثر من مركز بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أنه تم تخصيص مساحة4.94 فدان بمركز أشمون محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة مشروع محطة مياه بحار، وتخصيص قطعة أرض طرح نهر بمساحة 900 م ٢ بمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة لإقامة وحدة إنقاذ نهري عليها لصالح وزارة الداخلية .

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضا على تخصيص مساحة 4.94 فدان بناحية بمركز فرشـوط بمحافظة قنا لاقامة مجزر نصف آلى، و تخصيص مساحة 6.22 فدان بمركز أولاد عزاز بمحافظة ســوهاج بغرض إقامة محطة الحمأة لمعالجة للصرف الصحى لصــالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم الموافقة على إعادة تخصيص قطعة ارض بمساحة 1478 فدان بمركز كوم اوشيم بمحــافظة الفيوم لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية تعود بالنفع لاهالى المحافظة .

كما تم تخصيص مسـاحة3720.50 م 2 مركز اخميم بمــحافظة سوهاج لانشاء جــراج خاص بسيارات المتعهدين لصالح الشركة المصرية لنقل وتـوصيل الغاز ( اسطوانات البوتاجاز ) لسهولة القيام بعمليات الاخلاء فى حالة الطـوارئ وحفاظا على سلامة المواطنين والعاملين ..