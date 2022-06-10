وقال بلينكن - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن محاكمة صورية روسية ضد المقاتلين الشرعيين الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية"، داعيًا موسكو ووكلائها إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب.