

وقال بلينكن في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب البرتغال على احتفاله باليوم الوطني لهذا العام".



وأكد وزير الخارجية الأمريكي اعتزاز بلاده بعلاقتها الدائمة مع البرتغال والتي تقوم على القيم الراسخة المشتركة، مشيرا إلى أننا نحتفل بإثراء التبادل الثقافي والتعليمي والمهني بين الشعبين.



ولفت وزير الخارجية الأمريكي أن الشراكة القيمة بين البلدين تشمل التعاون الحاسم في مجموعة من القضايا بما في ذلك الدفاع والرخاء الاقتصادي المتبادل وتحديات تغير المناخ، مضيفا "بصفتنا حلفاء قدامى في حلف شمال الأطلسي ناتو فأننا نعمل معا لحماية رؤيتنا المشتركة لأوروبا الحرة".



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن "سوف تتذكر الولايات المتحدة دائما أن البرتغال كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهوريتنا، لقد كانت علاقتنا قوية وثابتة منذ ذلك الحين ونحن على ثقة من أن الصداقة بين بلدينا ستستمر في الازدهار".



وأعرب بلينكن عن أطيب الأماني للشعب البرتغالي في يوم الوطني، مؤكدا أن الولايات المتحدة على ثقة أن تظل البلدين كما كانت منذ فترة طويلة جنبا إلى جنب.