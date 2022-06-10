بدء استخراج تصاريح الزيارات السنوية للمزارات السياحية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قال محمد متولي مدير عام آثار الاسكندرية والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن استخراج تصاريح الزيارات السنوية فرصة لزيارة كافة المعالم والمواقع الاثرية والمتاحف لكل محافظات الجمهورية طوال السنة للتعرف علي الحضارة المصرية.

يأتى ذلك، فى إطار تشجيع وزارة السياحة والآثار علي السياحة الداخلية، حيث وافق مجلس إدارة المجلس الأعلي للأثار بجلسته المنعقدة فى 2022/5/24 على ذات الأسعار الخاصة بتصاريح الزيارات السنوية للمتاحف والمواقع الأثرية للمصريين والعرب المقيمين، لتكون 400 جنيه سنويا وتصاريح تلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والدولية بكافة المراحل لتكون 50 جنيها سنويا بدلا من 100 جنيه، وطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيها سنويا بدلا من 150 جنيها.

وتشمل التصاريح دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتوحة للزيارة بجمهورية مصر العربية ماعدا "مقابر ستي الأول، نفرتاري، توت عنخ آمون، رمسيس السادس، وأهرامات الجيزة من الداخل"، والمنفذ المتاح والوحيد في الوقت الراهن لاستخراج التصاريخ هو إدارة العلاقات الثقافية بمقر وزارة السياحة و الآثار بالزمالك، 3 شارع العادل أبو بكر، الزمالك علي أن يتم الإعلان عن منفذ البيع اونلاين حين إتاحته قريباً الأوراق المطلوب:

- الأطفال: صورة شخصية و صورة من شهادة الميلاد "مع إحضار الأصل للإطلاع"

- طلاب الجامعات و المعاهد المصريين: صورة شخصية و صورة وجهين بطاقة الرقم القومي السارية و صورة الكارت الخاص بالجامعة أو المعهد "مع إحضار الأصل للإطلاع"

- طلاب الجامعات والمعاهد العرب المقيمين: صورة شخصية و صورة الإقامة السارية و صورة الباسبور الساري "مع إحضار الأصل للإطلاع"

- المصريين "ما بعد المرحلة الجامعية": صورة شخصية و صورة وجهين الرقم القومي السارية "مع إحضار الأصل للإطلاع"

- العرب المقيمين "ما بعد المرحلة الجامعية": صورة شخصية و صورة الإقامة السارية و صورة الباسبور الساري "مع إحضار الأصل للاطلاع"



