بايدن يتخلى عن قرار ترامب ويعيد للفلسطينيين "خط اتصال مباشر" بواشنطن

كتبت: نهال أبو السعود

عكست إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار سلفه ترامب بإغلاق القنصلية للفلسطينيين في القدس من ‏خلال فتح "مكتب أمريكي للشؤون الفلسطينية" في المدينة.‏

وفقا لشبكة ايه بي سي، تغيير اسم وحدة الشؤون الفلسطينية إلى مكتب الولايات المتحدة للشؤون ‏الفلسطينية، وهي خطوة تعيد الى الفلسطينيين خط اتصال مباشر بواشنطن أغلقته إدارة ترامب.‏

ووفقا للتقرير، هذا يعني أن الفلسطينيين سوف يتعاملون مباشرة مع وزارة الخارجية الأمريكية في ‏واشنطن بدلاً من المرور أولاً بالسفير الأمريكي في إسرائيل.‏

في بيان ، قال المكتب الذي أعيد تسميته حديثًا إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تقاريرنا الدبلوماسية ‏والمشاركة الدبلوماسية العامة، وورد فيه: "شعرنا أنه من المهم إعادة تقديم خطوط إبلاغ منفصلة ‏لواشنطن بشأن القضايا الفلسطينية والاسرائيلية ، من قبل فرقنا على الأرض التي تركز على هذه القضايا"‏.

‏وقال البيان أيضا إن الولايات المتحدة تعيد إنشاء نظام قائم لعقود قبل قرار الرئيس دونالد ترامب.‏

في عهد بايدن ، وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بإعادة فتح قنصلية القدس ، التي تأسست ‏عام 1844، قبل إنشاء دولة إسرائيل بوقت طويل، وكان يعتقد أن إعادة الافتتاح يمكن أن تساعد في ‏إصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي تمزقت في عهد ترامب. ‏

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر إعادة فتح القنصلية جزءًا من التزامات المجتمع الدولي ‏بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود.‏

تحركت إدارة بايدن بالفعل لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين ، جزئيًا عن طريق إعادة المساعدة ‏الأمريكية للسلطة الفلسطينية وتمويل وكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، كما ‏بحثت في السبل التي يمكن من خلالها إعادة فتح البعثة الفلسطينية إلى واشنطن ، التي أغلقت في عهد ‏ترامب ، على الرغم من وجود عقبات في الكونجرس أمام مثل هذه الخطوة.‏