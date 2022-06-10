اليوم السابع
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بايدن: علينا بذل جهد أكبر سريعًا لكبح الغلاء فى الولايات المتحدة

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:38 م
بايدن: علينا بذل جهد أكبر سريعًا لكبح الغلاء فى الولايات المتحدة بايدن
محمد عبد العظيم

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، علينا بذل جهد أكبر وبسرعة لكبح الغلاء في الولايات المتحدة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 
 
فيما تواصل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن جهودها لحل أزمة لبن الأطفال، ومن المقرر أن تصل ملايين ‏الزجاجات إلى شواطئ الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.‏
 
وفقا لشبكة ايه بي سي، إنه سيجرى نقل زجاجات من لبن الأطفال بقيمة 3.2 مليون دولار جواً على متن ‏طائرات تبرعت بها شركة طيران دلتا في الأسابيع المقبلة.‏
 
وسيبدأ شحن هذه التركيبة التي يبلغ وزنها 212 ألف رطل من حليب الأطفال ‏Kendamil، من الشركة ‏المصنعة في المملكة المتحدة ‏Kendal Nutricare‏، بدءًا من 20 يونيو.‏
 
وقال مسئول بالبيت الأبيض، إن طائرات دلتا التي تم التبرع بها ستنقل تلك الشحنات من مطار هيثرو في ‏لندن إلى مطار لوجان في بوسطن ومطار ديترويت مترو، وتقول الإدارة إنه عند التوزيع ، سيكون متاحًا ‏للشراء العائلي لدى تجار التجزئة المختارين في الولايات المتحدة على مستوى البلاد، وكذلك عبر ‏الإنترنت.‏

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