النيابة تستمع لضحايا نصاب جديد استولى على 20 ملايين جنيه

كتبت أمنية الموجى

تستمتع النيابة العامة غدا السبت، لأقوال عدد من ضحايا متهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولية عليها.

وقالت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 3%، وأنه سيخصص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة بعدة محافظات، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت 20 مليون جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهم مالك إحدي شركات الاستثمار العقاري، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

يشار إلي أن الأجهزة الأمنية، ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة.

وبمواجهته بما نسب إليه إعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بدعوى توظيفها بمجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى عدد (10) من المجنى عليهم، حيث أقر المتهم بارتكاب 10 وقائع باجمالي مبالغ مالية بلغت 5 مليون جنيه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالنصب عليهم، وقدموا عدد (20) شيك بدون رصيد مُذيلين بتوقيع المتهم بإجمالى المبالغ المالية المُستولى عليها.