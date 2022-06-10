اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المفتي: القانون المصري وسيلة تطبيق الشريعة الإسلامية

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:47 م
المفتي: القانون المصري وسيلة تطبيق الشريعة الإسلامية الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الدستور المصري نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
 
وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، أن المبادئ هي الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، مردفا: «الدستور يقول يا سلطة تشريعية في الدولة لما تيجي تشرعي لا تتبني قوانين على خلاف مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مستقرة وثابتة ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، وهذا أمر تراعيه مصر في كل التشريعات».
 
وتابع مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن القانون المصري هو وسيلة تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنه لا يمكن وضع النص الشرعي موضع التطبيق إلا من خلال هذه التقنيات في الدولة الحديثة ولا يمكن القول إننا سنخضع لاجتهادات يمكن أن تتغير من قاضي لآخر نظرا لوجود وجهات نظر متعددة.
 
وبين شوقي علام، أن الشروط الكافية التي نص عليها القرآن الكريم لا تتوفر في إثبات العديد من الجرائم، ولا يمكن أن يطمئن القاضي إلى وجود الشروط والأسباب التي تؤدي إلى تطبيق العقوبات الحدية خاصة في الزنا والسرقة، موضحا أن الدستور لا يستبدل عقوبة مذكورة في القرآن بأخرى، لكن الشروط لم تتوافر لتطبيق العقوبة ولا يمكن أن تتوافر حتى في أثناء الاعتراف.
 
وأكد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن ما يقر من أحكام مختلفة في القانون المصري، غير الواردة بالنص الشرعي هو نتيجة لعدم توافر الشروط الكافية وليس استبدالا للعقوبات المنصوص عليها.

المفتي

دار الافتاء

القانون المصري

النص الشرعي



الموضوعات المتعلقة

مستشار مفتى الجمهورية: مصر قدرها أن تنهض ولديها إمكانيات تؤهلها لذلك

الخميس، 09 يونيو 2022 03:11 م

مفتى القدس يهدى درعًا تذكارية لمفتى الجمهورية تقديرا لدوره فى مواجهة التطرف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:54 م

مفتى الجمهورية: الجماعة الإرهابية تحاول إيجاد كيانات رسمية لها منذ نشأتها

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:25 م

مفتى الجمهورية: جرثومة الإرهاب تنشط أوقات الأزمات ونحن لها بالمرصاد

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:00 ص

مفتى الجمهورية يدين بشدة إساءة مسئول هندى للرسول والسيدة عائشة

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:42 م

مفتى الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًا برئاسة محافظ البنك المركزى الإندونيسى

الأحد، 05 يونيو 2022 05:03 م

مفتي الجمهورية يشيد بالضربات الناجحة لأبطال القوات المسلحة وملاحقة العناصر الإرهابية

الأحد، 29 مايو 2022 08:40 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة