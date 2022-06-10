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المتوقع في البيولوجى للثانوية العامة.. استعد للدرجة الكاملة بأقوى مراجعة

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:00 ص
المتوقع في البيولوجى للثانوية العامة.. استعد للدرجة الكاملة بأقوى مراجعة طلاب الثانوية العامة
كتبت هند عادل

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يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعى الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة البيولوجي لطلاب شعبه علمى علوم "لغات" .

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع "اليوم السابع" وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.


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