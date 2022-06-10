الكشف على 1640 مواطنًا خلال قافلة طبية شاملة بقرية برج رشيد فى البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.



وأشار إلى التعاون الكبير والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.



وفى هذا السياق، شهدت قرية برج رشيد بالبحيرة تنظيم قافلة طبية مجانية شاملة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ ووحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.



وتضمنت القافلة تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة بالمركز منها الكشف على 1640 حالة تضمنت كافة التخصصات الطبية.



كما تم توفير سيارة لبيع أسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع وكذا سيارة لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بإشراف من إدارة التموين بالمركز، بالإضافة إلى توزيع عدد من أثواب القماش للأسر الأولى بالرعاية.