الخزانة الأمريكية تطرح مبادرة لإنشاء تحالف من الدول الفارضة عقوبات ضد روسيا

كتب أحمد عرفة

طرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مبادرة لإنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية: نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة نسبيا من الدول التي ستوافق على فرض عقوبات ضد روسيا.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن إنشاء مثل هذا التحالف ضروري لجعل العقوبات أكثر فعالية على نطاق عالمى

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا.

وشدد بوتين - خلال اجتماع عقد، الخميس، مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في التكنولوجيا والابتكار والزراعة والقطاع الإبداعي في الاقتصاد، أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحًا، ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي.

وقال بوتين : "من المستحيل إحاطة بلد مثل روسيا بسياج من الخارج. ولن نبني مثل هذا السياج حول أنفسنا"، متحدثًا عن القيود الغربية.

وأشار إلى حقيقة أنه إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنهم يقيدون أنفسهم، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب ارتفعت نتيجة أخطائهم.