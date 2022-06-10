اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 07:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: صرف 45% من مقررات يونيو حتى الآن

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:00 ص
التموين: صرف 45% من مقررات يونيو حتى الآن سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى صرف السلع التموينية المدعمة، وأنه تم صرف ما يقرب من 43% من مقررات يونيو الجارى، وأنه جارى استكمال صرف المقررات إلى المواطنين من قائمة سلع تضم 25 سلعة، على رأسها السلع الاستراتيجية كالزيت والسكر والأرز، بنفس الأسعار السابقة دون زيادة، وذلك من خلال 40 ألف منفذ.
 
وتتنوع المنافذ التموينية البالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين "جمعيتى.. مجمعات استهلاكية.. بقالى التموين" مستوى المحافظات، مخصصة لصرف سلع الدعم إلى 64 مليون مواطن مقيد على 23 مليون بطاقة تموينية.
 
وتدعم الدولة السلع التموينية التى تصرف على بطاقات الدعم، بقيمة 3 مليارات جنيه شهريا، حيث يحصل كل مواطن من المستفيدين على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس بالبطاقة التموينية، وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيها شهريا.
 
وشددت وزارة التموين على استقرار وثبات أسعار سلع المنظومة التموينية، وتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ، للتأكد من التزام تجار التموين بصرف المقررات بالأسعار الرسمية المعلن عنها.

التموين

مقررات يونيو

السلع المدعمة

مخزون السلع الغذائية



الموضوعات المتعلقة

خريطة دعم سلع التموين بالموازنة الجديدة.. 90 مليار جنيه للخبز.. نقلا عن برلمانى

الإثنين، 16 مايو 2022 12:55 م

ضبط 2.5 طن سلع تموينية بغرض الاحتكار لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:39 ص

صرف سلع تموينية بـ42 مليون جنيه من 479 تاجرا.. وفارق خبز لـ51338 بطاقة بالأقصر

الإثنين، 07 مارس 2022 09:00 ص

تموين الأقصر تصرف سلع تموينية بـ30 مليون جنية و1900 طن دقيق للبطاقات التموينية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:54 م

خطة العام المالى 21/22 تكشف تضاعف مخصصات دعم سلع التموين خلال 7 سنوات

الخميس، 26 أغسطس 2021 06:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة