"الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 15 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1116 مسجدًا، منها 940 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و176 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. النور – عزبة الطنانى البرنوجى - دمنهور

2. على زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور

3. عجوة – الجدية - رشيد

مديرية أوقاف الأقصر

4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة

مديرية أوقاف الفيوم

5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب - سنورس

مديرية أوقاف الشرقية

6. الأربعين – بنى عامر - الزقازيق

7. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. الطلمبات – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. عبد الدايم الجديد الكبير – عزبة عبد الدايم – سيدى سالم غرب

10. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسيوط

1. التوحيد- المختون - ديروط

مديرية أوقاف بنى سويف

2. زينب أدهم – الميمون - الواسطي

مديرية أوقاف الشرقية

3. فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الخير – خورشيد

مديرية أوقاف الإسماعيلية

5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق.

من ناحية أخرى كلفت وزارة الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "الدين والإنسان" من مسجد الرءوف الرحيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي ينقلها التليفزيون المصري.