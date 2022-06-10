اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعراض أعمال الحفائر والترميم المصرية بمؤتمر نظمته جامعة كومبلوتنس الإسبانية

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:00 م
استعراض أعمال الحفائر والترميم المصرية بمؤتمر نظمته جامعة كومبلوتنس الإسبانية هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، في المؤتمر الخامس للآثار المصرية الذي أقيم في كلية التاريخ والجغرافيا بجامعة كومبلوتنس بالعاصمة الإسبانية مدريد، في إطار تعزيز سبل التعاون العلمي في مجال علم الآثار بين المجلس الأعلى للآثار وجامعتي إشبيليه وكومبلوتنس بإسبانيا.
 
وألقى محاضرة بجامعة إشبيليه استعرض خلالها أعمال الحفائر والتنظيف والترميم الذي قام بها فريق العمل من مركز تسجيل الآثار المصرية لمقبرتي رقم 416 و417 الخاصين بحارس البوابة لمعبد أمون بالكرنك، وذلك بمنطقة الخوخة بالقرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى أعمال تطوير الخدمات بالموقع، وذلك تمهيدا لافتتاحهما للزيارة خلال الفترة القليلة المقبلة.
 
وفي جامعة Complutense الإسبانية قام بتقديم عرض تقديمي عن أنشطة مركز تسجيل الآثار المصرية المختلفة، نشأته، والدور الذي لعبه في تسجيل معابد النوبة قبل نقلها عام ١٩٥٨ لبناء السد العالي. 
 
كما تحدث عن ما يقوم به المركز من أعمال مثل تسجيل المعابد ومقابر البر الغربي بالأقصر، وآخر إصدارات المركز منها حجرات الكنوز بمعبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري بوادي الملكات.
 
تكريم رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الأثار المصرية بجامعة في اسبانيا
تكريم رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الأثار المصرية بجامعة في اسبانيا

هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية
هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية
 

وزارة الآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية

الحفائر

المجلس الاعلى للاثار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة