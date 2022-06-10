استخراج بطاقات رقم قومى لذوى الهمم فى منازلهم بالمجان

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لإنهاء إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومى لمواطن مراعاة لظروفه المرضية بالمجان، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى.

وفى ضوء ما تم رصده عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن إلتماس إحدى السيدات بمساعدتها فى استخراج بطاقة رقم قومى لنجلها "من ذوى الهمم".

على الفور تم إيفاد مأمورية (فنية – قانونية) لمنزل السيدة المذكورة، وتم الإنتهاء من إجراءات تصوير نجلها فنياً لإستخراج بطاقة رقم قومى له ، فضلاً عن الإنتهاء من إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بالسيدة المذكورة، وتسليمها بطاقاتهما فى ذات اليوم بمحل إقامتهما "بالمجان".

لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان السيدة، وتوجهت بالشكر لأجهزة الوزارة لسرعة الإستجابة لملتمسها.