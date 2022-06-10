"إيمان حجاب" ترفع 85 كيلو بذراع واحدة استعدادا لبطولة أقوى امرأة بالعالم.. فيديو

فريق المحافظات

قالت إيمان حجاب الحاصلة على أقوى امرأة عربية، من محافظة الإسكندرية، إنها تستعد لخوض بطولة أقوى امرأة في العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية شهر أكتوبر المقبل، حيث تجهز لها منذ عامين للمشاركة فى تلك البطولة والفرق بينها وبين أقوى امرأة في العالم ليس بكثير، وتسعى من خلال التدريبات القوية للحصول على تلك البطولة.



وأضافت "إيمان حجاب" لـ"اليوم السابع"، أنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحصول على بطولة أقوى امرأة في العالم من تكثيف برنامجها التدريبي خلال الفترة القادمة، وعن رفعها وزن من 50 إلى 85 كيلو تؤكد أن هناك أسلوبا وتمارين مطلوبة لممارسة الرياضة وخاصة رفع الأوزان الثقيلة.





وأشارت حجاب، إلى أنها تعمل مدرسة ثانوي ولديها اثنين من الأبناء وبدأت في ممارستها الرياضة منذ سن الشباب من 22 عاما وتهوى الألعاب الرياضة وحصدت الألقاب التي بدأت من بطولة العالم في 2002، وكانت تلعب باسم منتخب مصر واتحاد الشرطة الرياضي، وأنها خلال تلك الفترة تقوم بتدريب عدد من ذوي الهمم لأنهم أولى بالرعاية الطبية، وأيضا استطاعت تدريب عدد من متعافي المخدرات، وجعلت الرياضة سببا في تعافيهم بشكل تام.



وأكدت أقوى امرأة عربية أنها سعيدة بإعلان الفنانة غادة إبراهيم عبر أحد اللقاءات أنها تتدرب على يد الكابتن إيمان حجاب، وهي صديقة وشخصية جميلة جدا، وهناك شخصيات عامة أخرى منهم من يعلن ومنهم لا يذكر ذلك، مضيفة أن هناك بعض الأشخاص من الرجال والسيدات من المفترض أنهم مشهورون يقومون بنشر بوستات على صفحات التواصل الاجتماعي يريدون التحدي معها، ولكنها ترى أنهم أشخاص ليس لديهم إمكانيات التحدي.



























