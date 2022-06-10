إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق السكنية فى منطقة قصر النيل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة سيدة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية، وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لاتهامها بارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزتها شاشة حال قيامها بعرضها للبيع على أحد أصحاب الأكشاك الكائنة بدائرة القسم بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأن الشاشة المضبوطة بحوزتها من متحصلات واقعة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

كما أقرت بارتكابها واقعة سرقة أخرى "2 شاشة" من داخل إحدى المساكن بذات الأسلوب، وبإرشادها تم ضبط المسروقات المستولى عليها "هاتفين"، وأقرت بأن الهاتفين من متحصلات حوادث سرقة أخرى، كما أمكن التوصل إلى مالكى الهاتفين المضبوطين بحوزتها، وباستدعائهما تعرفا على المضبوطات واتهماها بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.