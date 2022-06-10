أزمة حليب الأطفال فى أمريكا مستمرة.. والبيت الأبيض: سنستورد 127 مليون زجاجة

تواصل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن جهودها لحل أزمة لبن الأطفال، ومن المقرر أن تصل ملايين الزجاجات إلى شواطئ الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر .
وفقا لشبكة ايه بي سي، سيتم نقل زجاجات من لبن الأطفال بقيمة 3.2 مليون دولار جواً على متن طائرات تبرعت بها شركة طيران دلتا في الأسابيع المقبلة.
وسيبدأ شحن هذه التركيبة التي يبلغ وزنها 212 ألف رطل من حليب الأطفال Kendamil ، من الشركة المصنعة في المملكة المتحدة Kendal Nutricare ، بدءًا من 20 يونيو.
قال مسؤول بالبيت الأبيض إن طائرات دلتا التي تم التبرع بها ستنقل تلك الشحنات من مطار هيثرو في لندن إلى مطار لوجان في بوسطن ومطار ديترويت مترو، وتقول الإدارة إنه عند التوزيع ، سيكون متاحًا للشراء العائلي لدى تجار التجزئة المختارين في الولايات المتحدة على مستوى البلاد ، وكذلك عبر الإنترنت.
الرحلات التي تم الإعلان عنها حديثًا هي الأحدث في قائمة مطولة من الشحنات التي تأتي من خلال السلطة التقديرية التي تمارسها إدارة الغذاء والدواء بشأن الاستيراد ؛ إجمالاً ، التزمت شركة Kendal Nutricare بتصدير ما لا يقل عن 54 مليون زجاجة سعة 8 أونصات إلى الولايات المتحدة.
يأتي إعلان يوم الجمعة أيضًا في أعقاب شحنتين كبيرتين أخريين وصلتا الولايات المتحدة قبل يوم واحد فقط، وحتى الآن ، بشكل تراكمي ، يقول البيت الأبيض إنه حصل على التزامات لاستيراد ما يزيد عن 127.5 مليون زجاجة.
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