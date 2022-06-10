أزمة حليب الأطفال فى أمريكا مستمرة.. والبيت الأبيض: سنستورد 127 مليون زجاجة

كتبت: نهال أبو السعود

تواصل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن جهودها لحل أزمة لبن الأطفال، ومن المقرر أن تصل ملايين ‏الزجاجات إلى شواطئ الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر .‏

وفقا لشبكة ايه بي سي، سيتم نقل زجاجات من لبن الأطفال بقيمة 3.2 مليون دولار جواً على متن ‏طائرات تبرعت بها شركة طيران دلتا في الأسابيع المقبلة.‏

وسيبدأ شحن هذه التركيبة التي يبلغ وزنها 212 ألف رطل من حليب الأطفال ‏Kendamil‏ ، من الشركة ‏المصنعة في المملكة المتحدة ‏Kendal Nutricare‏ ، بدءًا من 20 يونيو.‏

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن طائرات دلتا التي تم التبرع بها ستنقل تلك الشحنات من مطار هيثرو في ‏لندن إلى مطار لوجان في بوسطن ومطار ديترويت مترو، وتقول الإدارة إنه عند التوزيع ، سيكون متاحًا ‏للشراء العائلي لدى تجار التجزئة المختارين في الولايات المتحدة على مستوى البلاد ، وكذلك عبر ‏الإنترنت.‏

الرحلات التي تم الإعلان عنها حديثًا هي الأحدث في قائمة مطولة من الشحنات التي تأتي من خلال ‏السلطة التقديرية التي تمارسها إدارة الغذاء والدواء بشأن الاستيراد ؛ إجمالاً ، التزمت شركة ‏Kendal ‎Nutricare‏ بتصدير ما لا يقل عن 54 مليون زجاجة سعة 8 أونصات إلى الولايات المتحدة.‏

يأتي إعلان يوم الجمعة أيضًا في أعقاب شحنتين كبيرتين أخريين وصلتا الولايات المتحدة قبل يوم واحد ‏فقط، وحتى الآن ، بشكل تراكمي ، يقول البيت الأبيض إنه حصل على التزامات لاستيراد ما يزيد عن ‏‏127.5 مليون زجاجة. ‏