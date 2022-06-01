9 يونيو موعد تنصيب الرئيس الصومالى الجديد

كتبت: إسراء فؤاد

أعلن رئيس الوزراء، الصومالى محمد حسين روبلي، أن مراسم تنصيب رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود تقام التاسع من يونيو 2022م، وقام بتشكيل لجنة مختصة بالإجراءات الخاصة خلال مراسم تنصيب الرئيس العاشر للبلاد بحسب الوكالة الوطنية الصومالية.

وتتألف اللجنة التي يترأسها وزير الأمن الداخلي عبدالله محمد نور من عدد من الوزراء، ورجال القوات المسلحة والشركة وجهاز الأمن والمخابرات.

وكان قد فاز حسن شيخ محمود، بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 مايو الجاري بالعاصمة مقديشيو، بعد حصوله على 214 صوتًا، بينما حصل منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، على 110 أصوات، وأصبحت ثلاثة أصوات باطلة.

وفى 16 مايو، أدى، حسن شيخ محمود، اليمين الدستورية أمام البرلمان، في أول كلمة له أمام البرلمان، بالعمل على تقريب المسافات بين الصوماليين وأنه لن يحدث انتقام من أنصار النظام السابق.

وأكد أنه سيقود البلاد وفق قوانين ودستور البلاد، وسيتم حل جميع الخلافات في دائرة القانون، معربا عن سعيه فرض استقرار سياسي يخدم مصلحة البلاد والمضي قدما.

وقدم الرئيس الجديد حسن شيخ محمود شكره وتقديره لرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الذي قاد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك لجان الاقتراع.

وشدد الرئيس الصومالي الجديد على دور الشباب الصومالي في إعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة بين الشعب الصومالي.

وفى أول مرسوم له بعد توليه مهام منصبه، قرر محمود تعيين حسين شيخ محمود، مديرا عاما جديدا لرئاسة الجمهورية.