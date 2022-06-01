4 علامات تجبرك التوقف عن شرب القهوة .. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

في حين أن هناك بعض الفوائد القوية لشرب القهوة ،فقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، وتحسن أداء التمرين ، وتساعدك على إنقاص الوزن ، ولكن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يلحق الضرر بجسمك، وفى السطور القادمة سنوضح العلامات الرئيسية التي يجب أن تتوقف عن شرب القهوة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ارتفاع في ضغط الدم:

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يتوقفوا عن شرب القهوة في أسرع وقت ممكن لأن الكافيين الموجود في القهوة يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، أظهرت إحدى الدراسات زيادة في ضغط الدم المرتبط بالعمر بين الرجال الذين تناولوا كمية أكبر من القهوة ، ولكن إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد حان الوقت للتخلص من عادة تناول القهوة إلى الأبد.

ارتجاع المرىء

قد يؤدي الكافيين إلى ظهور أعراض ارتجاع الحمض لأنه يعمل على استرخاء العضلة العاصرة للمريء ، مما يتسبب في ارتداد حمض المعدة إلى المريء، وقد ارتبط تناول القهوة والشاي والصودا (جميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين) بزيادة مخاطر الإصابة بأعراض الارتجاع المعدي المريئي .

الأرق أو قلة النوم:

نظرًا لارتفاع نسبة الكافيين فيها ، فإن استهلاك القهوة لمدة ست ساعات ، أو أقل ، قبل النوم قد ارتبط بتأثيرات مدمرة على النوم وزيادة الأرق .

زيادة الوزن:

يتسبب شرب القهوة في الشعور بالامتلاء، وغالبًا ما يقودك هذا الشعور إلى عدم تناول وجبة أو وجبة خفيفة، بمجرد أن يتلاشى هذا الشعور بالامتلاء ، تصبح معدتك فارغة وفي كثير من الأحيان يتضور الناس جوعاً، وهذا يتسبب في إفراط الكثيرين في تناول وجبتهم التالية لأنهم جائعون للغاية.