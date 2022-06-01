3 مصابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بينهم شاب فى حالة حرجة بجنين

كتب: أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين إلى ثلاثة مصابين بينهم شاب فى حالة حرجة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينيين بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها نحو 30 آلية عسكرية بينها جرافة، اقتحمت البلدة، ونشرت القناصة على أسطح منازل المواطنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلى أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي أحدهما في حالة حرجة.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية يشكّل كارثة، من التهجير في مسافر يطا إلى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، واليوم اغتالت إسرائيل بدم بارد صحفية أخرى وهي غفران وراسنة، فالجيش الإسرائيلي يتبنى سياسة إطلاق النار بهدف القتل وهذا ما نراه يوميا".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في الاحتفال بيوم الشمال لدول شمال أوروبا (الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج) في رام الله، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى: "على المجتمع الدولي أن يتحرك وينتقل من بيانات الإدانة الى اتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل، ويجب وضع عقوبات على إسرائيل، فالعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية قالت في تقاريرها إن إسرائيل دولة فصل عنصري بالتشريع والتطبيق ويجب أن ينتهي هذا".

وتابع: "إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني"، مضيفا : "نحن الآن في حالة فراغ سياسي ويجب أن نعمل معا لإيجاد مبادرة سياسية للمضي قدما وإنهاء الاحتلال، وخلق أمل لدى الشعب الفلسطيني".

واختتم اشتية كلمته: "أدعوكم إلى السير على خطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، فهذا هو الرد على الاحتلال، ورسالة لإسرائيل التي تعمل على تقويض حل الدولتين بأنكم معنا للحفاظ على حل الدولتين".