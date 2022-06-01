اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

142 ألف إسترلينى غرامات متأخرة بسبب الكمامة فى لندن

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:16 م
142 ألف إسترلينى غرامات متأخرة بسبب الكمامة فى لندن أرشيفية - كمامة
نهي الطويل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مجلس مدينة لندن أن 710 مستخدمين لشبكات النقل بالعاصمة الانجليزية لم يدفعوا الغرامات التي ترتبت على عدم ارتدائهم الكمامات عندما كان ذلك إجباريا، مما جعل اجمالي مديونيتهم لشركة النقل الحكومية بالمدينة تصل إلى 142 الف جنيه استرليني، وفقا لنبأ اوردته هيئة الاذاعة البريطانية البي بي سي اليوم الأربعاء.

يقضى القانون البريطانى، بأنه ذلك عندما تدفع الغرامة فى خلال 14 يوما تصبح قيمتها فقط 100 جنيه استرليني، ولكن ما حدث أن المخالفين لم يدفعوا حتي الأن، مما يجعل قيمتها 200 جنيه استرليني. وحاليا بعد أن أصبح ارتداء الكمامة ليس الزاميا منذ 24 فبراير, قامت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء. ف532 اما يحاكمون أو تم توجيه انذارات بالدفع لهم, و178 اخرون في انتظار المحاكمة.

وأشار مجلس المدينة أن اجمالي عدد من تم الزامهم بدفع الغرامات كان قد وصل الي ما يقرب من 4 الاف راكب, ومعظمهم, ويبلغ عددهم 3,996, قاموا بالدفع خلال 14 يوما. بينما وصل عدد من تم توقيفهم لعدم ارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بشبكات المواصلات الي 7,283, ومنهم 2,325 طلب منهم مغادرة محطات الركوب من الاساس.  

 

 


الزامية الكمامة

إجراءات مكافحة كورونا

بريطانيا

اخبار بريطانيا

غرامات الكمامة

لندن


الموضوعات المتعلقة

بعد تقرير إدانة الحكومة بحفلات داونينج ستريت.. جونسون يعتذر لعمال الأمن والنظافة

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:38 م

حفلات داونينج ستريت صداع لا ينتهى لبوريس جونسون.. صحف: رئيس الوزراء البريطانى ربما يضطر لاستخدام كبير موظفيه "كبش فداء" لإنقاذ وظيفته بعد تقرير حول فعاليات الإغلاق.. ومصادر: لن يخرج أحد من هذا الموقف دون خسائر

الإثنين، 23 مايو 2022 03:00 ص

شرطة لندن تصدر أكثر من 100 غرامة جديدة بسبب "حفلات داونينج ستريت"

الخميس، 12 مايو 2022 01:11 م

بوريس جونسون يعترف بتواجده فى إحدى حفلات داونينج ستريت المثيرة للجدل

الخميس، 28 أبريل 2022 03:31 م

قيادة بوريس جونسون مهددة بالتزامن مع انتخابات مايو.. الجارديان البريطانية: مخاوف من فشل المحافظين في تحقيق مكاسب بانتخابات البرلمان بسبب "حفلات داونينج ستريت".. وحلفاء الوزراء يستعدون سرا للمنافسة الشرسة

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة