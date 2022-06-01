142 ألف إسترلينى غرامات متأخرة بسبب الكمامة فى لندن

نهي الطويل

كشف مجلس مدينة لندن أن 710 مستخدمين لشبكات النقل بالعاصمة الانجليزية لم يدفعوا الغرامات التي ترتبت على عدم ارتدائهم الكمامات عندما كان ذلك إجباريا، مما جعل اجمالي مديونيتهم لشركة النقل الحكومية بالمدينة تصل إلى 142 الف جنيه استرليني، وفقا لنبأ اوردته هيئة الاذاعة البريطانية البي بي سي اليوم الأربعاء.

يقضى القانون البريطانى، بأنه ذلك عندما تدفع الغرامة فى خلال 14 يوما تصبح قيمتها فقط 100 جنيه استرليني، ولكن ما حدث أن المخالفين لم يدفعوا حتي الأن، مما يجعل قيمتها 200 جنيه استرليني. وحاليا بعد أن أصبح ارتداء الكمامة ليس الزاميا منذ 24 فبراير, قامت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء. ف532 اما يحاكمون أو تم توجيه انذارات بالدفع لهم, و178 اخرون في انتظار المحاكمة.

وأشار مجلس المدينة أن اجمالي عدد من تم الزامهم بدفع الغرامات كان قد وصل الي ما يقرب من 4 الاف راكب, ومعظمهم, ويبلغ عددهم 3,996, قاموا بالدفع خلال 14 يوما. بينما وصل عدد من تم توقيفهم لعدم ارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بشبكات المواصلات الي 7,283, ومنهم 2,325 طلب منهم مغادرة محطات الركوب من الاساس.