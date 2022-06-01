اليوم السابع
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يسرقها بالمفتاح المصطنع.. سقوط لص السيارات فى المعادى

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:08 م
يسرقها بالمفتاح المصطنع.. سقوط لص السيارات فى المعادى حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى السيارات بالقاهرة ، وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السيارة وسلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل مقر عمله بدائرة القسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها.. وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين) بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد التعاطى ،و بإستدعاء المجنى عليه  تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
 
 
 

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