اليوم السابع
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وزير خارجية روسيا: الغرب يسعى لتشكيل عالم آحادى القطب بقيادة الولايات المتحدة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:37 م
وزير خارجية روسيا: الغرب يسعى لتشكيل عالم آحادى القطب بقيادة الولايات المتحدة سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
كتب سمير حسنى

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اتهم سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، الغرب بالسعى لتشكيل عالم آحادى القطب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الدول الغربية تنتهك القوانين الدولية، وتسعى لتحقيق أمنها على حساب دول أخرى.

 

وقال لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من دول الخليج اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، إن الغرب هو من دفع أوكرانيا لتهديد أمن روسيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية تبني علاقاتها وفقا لمصالح مؤسساتها مثل الناتو والاتحاد الأوروبي.

 

وأعلن وزير الخارجية الروسى، أن دول الخليج أكدت عدم انضمامهم للعقوبات الغربية على روسيا.


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