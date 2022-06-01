واشنطن: من الأصعب الحفاظ على الروح المعنوية للجنود الأوكرانيين في مواجهة القصف المستمر

كتب أحمد عرفة

أكدت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وارموت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه سيكون من الأصعب الحفاظ على الروح المعنوية للجنود الأوكرانيين في مواجهة القصف المدفعي المستمر، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزيرة الجيش الأمريكي،: أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن كيفية إمداد الجيش الأوكراني ما يحتاج إليه، بالنظر إلى أن معركة مدفعية طاحنة تتكشف في الوقت الحالي. في ظل هذه الظروف، بصراحة، سيكون من الصعب الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية في ضوء نوع القصف الذي تتعرض له، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تسمح لهذه الأزمة بالتصاعد.

وتابعت الولايات المتحدة الأمريكية: عند الحديث عن المخاوف بشأن وحدة الناتو، والمخاوف بشأن دعم المواطنين الأمريكيين لهذا الصراع إذا تصاعد، أعتقد أن الحفاظ على هذه الوحدة سيكون أكثر صعوبة، موضحة أن القوات الروسية تتقدم بنجاح على أراضي أوكرانيا، موضحة أن موسكو "ضيقت أهدافها وركزت جهودها على الهجوم في دونباس بالإضافة إلى ذلك، في رأيها، فإن الطبيعة في شرق أوكرانيا أكثر ملاءمة للعمليات القتالية من خلال الضربات المدفعية.

ولفتت وزيرة الجيش الأمريكي إلى أن دول البلطيق وبولندا ترغب في رؤية الانتشار الدائم للقوات الأمريكية، موضحة أن الولايات المتحدة على اتصال بهذه الدول بشأن هذه القضية، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.