مستجدات أعمال لجان تقييم المنشآت الفندقية بشرم الشيخ وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)

كتب محمد أسعد

ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه في إطار الاستعدادات السياحية الخاصة بانعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " Cop27 " والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، عقدت وزارة السياحة والآثار اجتماعاً مع عدد ممثلي القطاع السياحي، وذلك لمتابعة آخر مستجدات أعمال لجان تقييم المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).

وقد حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وحسام الشاعر عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعبد الحميد أبو يوسف عضو غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال الاجتماع استعرض الحضور آخر ما آلت إليه أعمال لجان تقييم المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، حيث تم استعراض آخر قرارات لجان التفتيش المتعلقة بهذا الشأن، ومدى التزام المنشآت الفندقية بتطبيق هذه المعايير والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، بما يضمن قدرة هذه المنشآت على تمثيل مصر وظهورها بالشكل الأمثل خلال هذا المؤتمر الدولي الهام.

وأكد الوزارة على ضرورة الإلتزام الكامل بالمعايير التي تم وضعها لتقييم المنشآت الفندقية مع إعطاء التقييم المناسب لها.