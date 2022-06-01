مركز جماليا الروسي يختبر لقاحًا جديدًا للأطفال ضد فيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية، إنه سيتم اختبار لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا بداية الشهر المقبل ليبدأ التطعيم في 10 يونيو.

قال ألكسندر جينسبيرج، مدير مركز الجمالية القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، لوكالة تاس، إن تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11عامًا ضد كورونا يمثل جزء من التجارب السريرية سيبدأ في 9-10 يونيو.

وقال الأطفال المتطوعين في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، إنه سيتم إدخالهم إلى المستشفيات في الفترة من 6 إلى 7 يونيو، لمدة 3 أيام، وهذا يعني أنه من المقرر إجراء الحقن في الفترة من 9 إلى 10 يونيو.

وقالت وكالة تاس الروسية، إنه في 24 يناير، وافقت وزارة الصحة الروسية على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاح مضاد لفيروس كورونا، طوره مركز جماليا، على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، في وقت سابق، قال جينتسبيرج إن التجارب قد تستغرق ما يصل إلى 3 أشهر ونصف الشهر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت إنه تم تسجيل ما يصل إلى 3721.079 حالة جديدة و9440 حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع من 16 إلى 22 مايو.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إلى إنه تم تسجيل أكثر من 3.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، وأكثر من 9000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لآخر إحصاء للمنظمة، مع انخفاض الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 3% وانخفاض معدل الوفيات بنسبة 11% عن الأسبوع السابق.