مدير مكتب الرئيس الأوكرانى: الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت 600 مليار دولار

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي و200 مصنعا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أنه بسبب الأعمال العدائية، غادر البلاد 5 ملايين شخص، واستحوذت الحرب على 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني. فقدنا أكثر من 200 مصنعا.
ولفت مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إلى أن الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت بالفعل مستوى 600 مليار دولار أمريكي.
مدير مكتب الرئيس الأوكرانى: الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت 600 مليار دولارالأربعاء، 01 يونيو 2022 06:49 م
أوكرانيا
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قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي و200 مصنعا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا لروسيا اليوم.
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