مدير مكتب الرئيس الأوكرانى: الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت 600 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي و200 مصنعا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا لروسيا اليوم.



وأضاف مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أنه بسبب الأعمال العدائية، غادر البلاد 5 ملايين شخص، واستحوذت الحرب على 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني. فقدنا أكثر من 200 مصنعا.



ولفت مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إلى أن الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت بالفعل مستوى 600 مليار دولار أمريكي.