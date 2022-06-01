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مدير مكتب الرئيس الأوكرانى: الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت 600 مليار دولار

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:49 م
مدير مكتب الرئيس الأوكرانى: الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت 600 مليار دولار أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي و200 مصنعا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أنه بسبب الأعمال العدائية، غادر البلاد 5 ملايين شخص، واستحوذت الحرب على 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني. فقدنا أكثر من 200 مصنعا.

ولفت مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إلى أن الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت بالفعل مستوى 600 مليار دولار أمريكي.


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