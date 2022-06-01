اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يكلف رئيس مركز المنصورة لمتابعة تطوير وتجميل مداخل المدينة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:46 ص
محافظ الدقهلية يكلف رئيس مركز المنصورة لمتابعة تطوير وتجميل مداخل المدينة جانب من الأعمال
الدقهلية - مرام محمد

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، لمتابعة أعمال تطوير وتجميل مداخل المدينة فى إطار خطة التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها في نطاق مركز المنصورة والمنطقة المركزية بالدقهلية.

من جانبها قالت رئيس المركز انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة اعمال فريق العمل الميداني للدهانات والتجميل بطريق دمياط الشرقي من أول قطاع مركز ومدينة المنصورة (الوحدة المحلية بالبرامون) وذلك ضمن أعمال التجميل المستهدفة بنطاق المركز لتحسين الصوره البصريه للمواطن في عواصم المحافظات وعلي الطرق العامة بهدف الارتقاء بالشكل الجمالي للمنصورة عاصمة الدقهلية.

وفى هذا الصدد أكد " مختار" أن جهود اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء كل في نطاقه مستمرة للعمل علي تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة المداخل والمخارج للمدن والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة وذلك حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة.

أعمال التطوير (1)
أعمال التطوير (1)

 

أعمال التطوير (2)
أعمال التطوير (2)

 

 

جانب من الأعمال (1)
جانب من الأعمال (1)

 

 

جانب من الأعمال (2)
جانب من الأعمال (2)

 

 

جانب من الأعمال (3)
جانب من الأعمال (3)

 


محافظة الدقهلية

مركز المنصورة

تطوير وتجميل المنصورة


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