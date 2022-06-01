متفوقة وحافظة نصف القرآن.. روضة الأولى على الإعدادية فى بنى سويف "لايف"

بنى سويف - هانى فتحى

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له لقاءً خاصاً مع الطالبة الأولي على مستوى محافظة بنى سويف، وهى الطالبة روضة محمد سيد محمد، مدرسة الرياض الإعدادية بنات.

وقالت الطالبة روضة، إنها تلقت اتصالاً من الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، لتهنئتها بالتفوق وتحقيق المركز الأول، مؤكدة أنها اجتهدت في الاستذكار ونجحت في الحفاظ على مستواها في الترم الأول وحققت الدرجات النهائية في نهاية العام، حيث كانت تلقى تشجيعا مستمرا من أسرتها ومدرسيها.

وقالت والدة الطالبة روضة، أن نجلتها دوما متفوقة منذ سن الحضانة ولم تكن تطلب منها المذاكرة نهائيا، لأنها كانت تحرص على المواظبة على المذاكرة بجانب حفظها القرآن الكريم، حيث أنجزت حفظ نصف القرآن الكريم في أحد الكتاتيب.

وقال خال الطالبة روضة، إن ابنة أخته نموذج الالتزام والحرص على تحقيق التفوق فهى دوما تصل رحمها وتسعى للتواصل مع أقاربها منذ صغرها وتطيع والديها وتسعى دوما لتحقيق طموحهما فيها بأن تكون متميزة ومتفوقة فى دراستها، مقدماً الشكر للمدرسين القائمين على تعليم روضة وزملائها.