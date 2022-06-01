متطوعة بالمنوفية: المسجد والجلسات الدينية إنطلاقة للحفاظ على المجتمع

فريق المحافظات

قالت تيسير محمد ابو الفتوح محيسن، واعظة تتصدى للفتوى بالمنوفية، أن المسجد والجلسات الدينية لها دور كبير فى تربية الأسرة المسملة الواعية، والتى تتعلم أمور دينها بالشكل المناسب، وتتمكن من الحصول على كل المعلومات التى تريدها فى أمور دينها وبشكل متميز وسهل .

وأضافت محيسن، أن التعليم فى الجلسات المختلفة وتساعد على تعليم أمور الدين بشكل كبير، مؤكدة انها تتلقى الأسئلة المتنوعة وترد عليها بما لديها من علم، وحال عدم معرفتها تقوم بالتواصل مع من هم أكثر منها خبرة لتعلم أمور دينها بشكل أفضل ودون تكبر أو تعالى على الدين .

وأضافت محيسن، أن العمل على تعليم امور الدين من أهم الاعمال التى من شانها النهوض بالاشرة المسلمة وتحقيق حالة من الترابط الكبير بين جميع أطراف المجتمع وتحقق الأمان للأسرة المسلمة .

وتطرقت محيسن إلى دور وزارة الأوقاف فى دعم هذا الأتجاة فى كل المحافظات والتى بدأت بأربعة محافظات، ومن ثم تم نقل التجربة للداعية إلى خمسة محافظات جديدة من بينها محافظة المنوفية، والتى تسعى أن تحقق الهدف المرجو من تلك المبادرة، مقدمة الشكر لوزير الاوقاف على ما يقدمة من دعم فى سبيل خدمة الدين .



يذكر أن تيسير محيسن، هى داعية مقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، خريجة كلية التربية قسم الرياضيات، وتعمل معلم أول أ رياضيات، بالإدارة التعليمية بشبين الكوم، وواعظة متطوعة بوزارة الأوقاف، والتى تعمل بمجال الدعوة والفتوى للنساء بأحد المساجد بمدينة شبين الكوم، فى إطار تقديم الدعوى والارتقاء بها .



تيسير محمد ابو الفتوح محيسن



خلال حديثها لليوم السابع



كارنية الواعظة